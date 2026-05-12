In die Fläche von fast 6000 Quadratmetern wurden von Landesseite insgesamt rund 32 Millionen Euro investiert, genutzt werden sie von rund 200 Schülerinnen und Schülern der Marconi und 80 der Levinas, informierten die beiden Schulführungskräfte Diana Palumbo (Marconi) und Alberto Conci (Lévinas).<BR \/><BR \/>Der Berufsschule Marconi stehen 13 Klassenräume und 13 Werkstätten zur Verfügung: Im Erdgeschoss befinden unter anderem sich jene für Zimmerer, Hydraulikerinnen, die CNC-Werkstatt oder jene für die Strömungslehre. Im zweiten Stock sind die Unterrichtsräume für die Bereiche Informatik und Unternehmenssimulation. Der dritte Stock wird für die Bereiche CAD, Elektronik und Elektrotechnik genutzt.<BR \/><BR \/>Für die Landesschule für Sozialberufe stehen zwei Klassenräume und vier Räumlichkeiten für die Bereich Informatik, Krankenpflege, Physiotherapie und Bewegung sowie Basisbetreuung zur Verfügung. Zudem gibt es Gemeinschaftsräumlichkeiten, die von beiden Schulen genutzt werden können.<BR \/><BR \/>„Mit diesem Gebäude und den darin vorgesehen freundlichen und modernen Lernumgebungen investieren wir in die Zukunft junger Menschen. Die Berufsbildung ist eine wichtige Säule unserer lokalen Wirtschaft, da sie hochqualifizierte Arbeitskräfte hervorbringt“, sagte Landesrat Marco Galateo bei der Einweihung des Schulgebäudes.<BR \/><BR \/> Vermögenslandesrat Christian Bianchi ergänzte dazu: „Eine Schule wird nicht an einem Tag erbaut, die Übergabe eines solchen Gebäudes ist darum etwas ganz Besonderes. Dieser öffentliche Bau ist zukunftsgerichtet und soll vor allem jenen, die hier täglich ein- und ausgehen, mit funktionalen und modern ausgestatteten Räumlichkeiten bestmöglich begleiten.“