Neues Leben fürs Hotel „Eberle“: Der Schutt ist fast beseitigt

„Erst vor kurzem hat mir wieder eine Bekannte gesagt, wie sehr ihr unser Betrieb fehlt“, berichtet Barbara Zisser, die mit ihrer Familie den Betrieb geführt hat. Das Hotel „Eberle“ mit zugehörigem Restaurant- und Barbetrieb war für viele Spaziergänger ein beliebtes Ziel, mit wunderbarem Blick über die Stadt. „Unsere Lage ist einfach einzigartig, und deshalb möchten wir unseren Betrieb auch wieder aufbauen“, sagt Zisser.In den vergangenen Wochen sind die Aufräumarbeiten beim Hotel fortgeschritten. „Wir haben nun fast den gesamten Schutt weggeräumt“, berichtet Zisser, die auch HGV-Obfrau in Bozen ist. Der Abtransport verlaufe gut, das Unternehmen Rottensteiner sei damit betraut. Trotzdem werden die immensen Felsmassen, die beim Hotel niedergegangen sind und dieses zur Hälfte begraben haben, noch etwas länger liegen bleiben.Zunächst werden Gemeinde und Landesverwaltung den Hang absichern. Dafür gibt es bereits ein genehmigtes und finanziertes Projekt. Im kommenden Jahr soll die Hangsicherung erfolgen, anschließend muss das neue Sicherheitssystem kollaudiert werden. Die Hangsicherung wird dann auch ein Herabstufen der Gefahrenzone ermöglichen. Derzeit liegt das Hotel nämlich in der roten Zone, in der ein Wiederaufbau eigentlich nicht möglich ist.Der nächste Schritt ist dann der Abriss der Restkubatur. „Es hat sich gezeigt, dass die Schäden auch an jenem Teil des Gebäudes, das stehen geblieben ist, zu groß sind“, berichtet Zisser. Auch dieser Teil des Hotels müsse abgerissen werden, was Anfang 2024 erfolgen werde.Inzwischen ist die Hoteliersfamilie jedoch nicht untätig: „Wir erstellen gerade eine Machbarkeitsstudie“, blickt Zisser in die Zukunft. Diese wird klären, was genau an Stelle des ehemaligen Hotels entstehen kann. „Es wird noch lange dauern, doch wir möchten Bozen wieder etwas Schönes bieten.“Es hätte in einer Tragödie enden können: Am 5. Jänner 2021 führt ein riesiger Felssturz dazu, dass das bekannte Hotel „Eberle“ in Bozen samt Aussichtsterrasse verschüttet wird. Glücklicherweise ist das Hotel geschlossen. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt.

pir/stol