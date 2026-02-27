„Der Launch der neuen, KI-gesteuerten Plattform ist besser verlaufen, als wir es uns erwartet haben“, resümiert Josef T. Hofer, der Direktor der Agentur Südtirol Digital (ADAS) und Direktor der Abteilung Informatik in der Landesverwaltung. Mit fast 48.000 Aufrufen, davon 46 Prozent über Smartphones, 53 Prozent über Desktop und ein Prozent über Tablets, seit Beginn der Woche seien die Zugriffszahlen sehr gut. <BR \/><BR \/>Auch der personalisierte Service, der durch das Login auf der neuen myCIVIS-Homepage erreichbar ist, werde bereits gut genutzt: „Wir haben 6964 Onboardings verzeichnet, davon 6813 Onboardings, die von künstlicher Intelligenz gestützt wurden“, berichtet Lorenz Corradini, Projektleiter und Verantwortlicher des SIAG-Kompetenzzentrums „Low Code\/No Code“. <BR \/><BR \/>Das neue Serviceportal ist am Dienstag, 24. Februar, online gestellt worden und bietet den Bürgerinnen und Bürgern nun einen Informations- und Beratungsservice, der 24 Stunden und an 7 Tagen in der Woche funktioniert. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der ersten Tage. Die punktuell notwendigen Verbesserungseingriffe wurden schnell und sukzessive abgearbeitet“, berichtet Stefan Gasslitter, der Generaldirektor der SIAG. Während die Datenmenge, die Nutzenden zur Verfügung steht, derzeit bei externen KI-Anbietern noch größer sei, so werde sich das kontinuierlich und schnell ändern, da KI-Assistenten lernfähig sind.<BR \/><BR \/>„Dazu ist auch zu ergänzen, dass die vom myCIVIS-Assistenten abgegebenen Informationen zu Diensten vom Land Südtirol offiziell freigegeben wurden und somit gesichert sind. Innerhalb kürzester Zeit wird myCIVIS den umfassenderen und vor allem personalisiert zugeschnittenen Service bieten“, stellt Gasslitter fest. Viel hänge auch davon ab, welche Datenbasis der myCIVIS-KI von Amts- und Abteilungsdirektionen über die Dienstbeschreibungen zur Verfügung gestellt wurde, nimmt Gasslitter die öffentliche Verwaltung in die Pflicht. <BR \/><BR \/>Auch mit der KI-Funktion des Portals kommen die Nutzenden zu Recht: „Die Gesamtzahl an Prompts, die bis heute (Stand Freitag, 27. Februar, 9.20 Uhr, Anmerkung der Redaktion) genutzt wurden, beläuft sich auf rund 18.000 mit einem täglichen Durchschnitt von fast 2000 Prompts“, berichtet Alessio Trazzi, der Verantwortliche des „lab.ai“ in der SIAG. Neben Schule, Gesundheit und Familie seien Verwaltung, Arbeit und Landwirtschaft die hauptsächlich aufgerufenen Themenbereiche. <BR \/><BR \/>Auch in Zukunft wird sich ein technisches Team um die kontinuierliche Weiterentwicklung von myCIVIS bemühen. „Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern sind ausdrücklich erwünscht und werden uns dabei helfen, das Portal weiter zu optimieren“, schließt Abteilungsdirektor Hofer.