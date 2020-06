Neues Schulgebäude in Burkina Faso fertiggestellt

Rund 100 Studenten begleitet von 10 Lehrern können im Herbst die neue Oberschule „Paligwend“ in Kassou, in Burkina Faso, beziehen. Vor kurzem sind nämlich die Arbeiten am ersten Baulos des Schulkomplexes abgeschlossen worden, der von der Missionsgruppe Meran „Ein Brunnen zum Leben“ auch Dank eines Beitrags der Autonomen Provinz Bozen finanziert werden konnte.