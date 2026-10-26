Das Gericht erkannte am Montag im erneuten Berufungsverfahren gegen Tramontanos Lebensgefährten Alessandro Impagnatiello das Mordmerkmal der Vorbedachtheit an. Damit stellte es fest, dass der Täter die Tat geplant hatte.<BR \/><BR \/>Der 33-jährige ehemalige Barkeeper war bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte Tramontano am 27. Mai 2023 in der gemeinsamen Wohnung in Senago bei Mailand mit 37 Messerstichen getötet. Die bereits verhängte lebenslange Freiheitsstrafe bleibt nach dem neuen Urteil im Mordfall bestehen.<h3>\r\nBewusst für Tod der Freundin entschieden<\/h3>Das neue Verfahren war vom Kassationsgericht in Rom angeordnet worden, nachdem das Berufungsgericht die Mordplanung im Juni 2025 zunächst nicht anerkannt hatte. Die Richter sollten insbesondere prüfen, ob der Angeklagte die Tat über längere Zeit vorbereitet hatte. Im Mittelpunkt standen Hinweise darauf, dass Impagnatiello seiner schwangeren Partnerin bereits Monate vor dem Mord Rattengift verabreicht habe. Zudem hatte er im Internet nach Informationen über tödlichem Gift gesucht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377534_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ermittler werteten diese Umstände als mögliche Anzeichen für eine Mordplanung. Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Maria Pia Gualtieri hatte beantragt, das Mordmerkmal der Vorbedachtheit anzuerkennen. Impagnatiello habe ausreichend Zeit gehabt, seine Entscheidung zu überdenken, sich aber dennoch bewusst für den Tod seiner Partnerin entschieden, argumentierte sie. <BR \/><BR \/>Die Giftverabreichung habe nach ihrer Darstellung bereits im Dezember 2022 begonnen. Die Verteidigung wies die Annahme einer geplanten Tat zurück. Anwältin Giulia Gerardini forderte das Gericht auf, sich ausschließlich an den Beweisen zu orientieren und sich nicht auf Vermutungen zu stützen.<h3>\r\nAngehörige applaudieren im Gerichtssaal<\/h3>Im Gerichtssaal verfolgten die Mutter des Opfers, Loredana Femiano, sowie die Schwester Chiara und der Bruder Mario Tramontano die Urteilsverkündung. Angehörige der Getöteten reagierten mit Applaus auf die Entscheidung. <BR \/><BR \/>Die Schwester des Opfers hatte vor der Urteilsverkündung scharfe Kritik an Impagnatiello geübt. Der Mann verbüßt seine lebenslange Haftstrafe im Gefängnis von Pavia.