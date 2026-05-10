Das Gebäude gehört seit Jahrhunderten zu den prägenden Häusern im Dorfkern. Die Ursprünge reichen bis ins späte Mittelalter zurück. Im Laufe der Zeit wurde es mehrfach erweitert und umgebaut, ehe es im 19. Jahrhundert als Gasthof öffnete. <BR \/><BR \/>Nach der Schließung in den 1990er-Jahren ging das Haus in Gemeindebesitz über und wurde in den vergangenen Jahren schrittweise saniert und öffentlich genutzt, unter anderem als Bibliothek, Probelokal des Chores, Jugendraum und Veranstaltungssaal.<BR \/><BR \/>„Im Zentrum der jüngsten Arbeiten stand der historische Keller, einer der ältesten Bereiche des Hauses. Er wurde statisch gesichert und sorgfältig restauriert“, sagt Vizebürgermeisterin und Kulturreferentin Angelika Ebner Kollmann. Gewölbe, Natursteinmauern und ursprüngliche Strukturen blieben erhalten und wurden in das Nutzungskonzept integriert. Auch die historische Kegelbahn blieb erhalten und wird als überdachter Terrassenbereich genutzt; das Haus verfügt zudem über einen Garten. <BR \/><BR \/>Neben der baulichen Sanierung stellte die Gemeinde auch die Weichen für die Vergabe und Wiedereröffnung und schrieb die Führung des Gastlokals öffentlich aus; den Zuschlag bekam Christian Rega.<BR \/><BR \/>„Das ‚Solis' im ehemaligen Sonnenwirt führt die lange Tradition als Treffpunkt im Dorf weiter“, unterstreicht Ebner Kollmann. Mit der Wiederaufnahme des Gastbetriebs und der öffentlichen Nutzung bleibe das Haus ein vielseitiger Ort im Zentrum von Nals, an dem sich unterschiedliche Funktionen überlagern, das Gebäude in seiner historischen Substanz erhalten bleibt und neu genutzt wird.<h3>\r\n3 Fragen an den Wirt Christian Rega<\/h3><b>Wer erwartet die Gäste im wiedereröffneten Dorfgasthaus?<\/b><BR \/>Christian Rega: Im Service ist Eva Luptakova, und in der Küche arbeiten Vincenzo Simonetti und ich. Wir kommen alle aus der Gastronomie; in Nals hat sich für uns eine neue berufliche Perspektive ergeben. Der Start ist gut gelungen. Wir wurden gut aufgenommen und fühlen uns im Dorf bereits sehr wohl. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><Rechte_Copyright><\/Rechte_Copyright>