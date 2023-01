Neuinfektionen nehmen innerhalb einer Woche 24 Prozent zu

In der Woche vom 30. Dezember bis zum 5. Jänner wurden in Südtirol 23,8 Prozent mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit aktuell bei 112,7.Die Zahl der Betten auf der Normal- (8,6 Prozent) und Intensivstation (1 Prozent), die mit Covid-19-Patienten belegt sind, liegt weiterhin unter dem nationalen Durchschnitt.Die Durchimpfungsrate mit der vierten Dosis liegt in Südtirol bei 26,8 Prozent. In Italien wurden im Schnitt 29,7 Prozent der Bevölkerung 4 Mal gegen das Coronavirus geimpft, wie es dem Bericht heißt.