Neujahrstreff der Handelskammer Bozen: „Nachhaltig wirtschaften“

Die Handelskammer Bozen stellt die bereits 11. Ausgabe der Neujahrstreffs unter das Motto „Nachhaltig wirtschaften“. Eine nachhaltige Entwicklung ist nur dann möglich, wenn die sozialen, ökonomischen und ökologischen Ziele gleichzeitig umgesetzt werden. Allein durch die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kann die Zukunft nachhaltiger gestaltet werden.„Das Thema der Nachhaltigkeit ist aktueller denn je und auch der Handelskammer Bozen ein großes Anliegen. Nicht umsonst haben wir unsere Neujahrstreffs 2022 der Herausforderung des nachhaltigen Wirtschaftens gewidmet“, unterstrich Handelskammerpräsident Michl Ebner im Rahmen der Begrüßung.„Nachhaltigkeit betrifft alle Bereiche der Gesellschaft und jede/n Einzelne/n von uns. Es freut mich sehr, dass die Handelskammer dieses für uns alle so wichtige Thema ganz vorne in ihrer Prioritätenliste reiht. Nur gemeinsam können wir diese größte Herausforderung der Menschheit meistern“, zeigte sich Landeshauptmann Arno Kompatscher in seinen Grußworten überzeugt.Die Neujahrstreffs sind bereits zum 11. Mal der Treffpunkt für Südtiroler Unternehmer und Interessierte, um gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen. Coronabedingt fand das Event - so wie bereits die letztjährige Ausgabe - online statt.Für das kommende Frühjahr bzw. den kommenden Sommer sind die zweite und dritte Veranstaltung zur Reihe „Nachhaltig wirtschaften“ geplant. Diese finden im Pur Südtirol in Lana sowie im Tubris-Zentrum in Sand in Taufers statt.

