Neumair in Quarantäne: Vorverhandlung vertagt

Jeder Beschuldigte hat grundsätzlich auch in Corona-Zeiten das Recht, persönlich an der Vorverhandlung teilzunehmen.Benno Neumair kann dieses Recht derzeit aber nicht wahrnehmen: Er wurde – nachdem er in Kontakt mit einer positiven Person gekommen sein soll – am gestrigen Donnerstag im Bozner Gefängnis vorsichtshalber unter Quarantäne gestellt und könnte es deshalb nicht verlassen, um der Verhandlung beizuwohnen. Deshalb musste Richter Emilio Schönsberg kurzfristig eine Vertagung der Vorverhandlung verfügen.Neuer Termin ist der 10. Dezember. Da muss der Richter über den Antrag der Staatsanwaltschaft befinden, gegen Benno Neumair das Hauptverfahren wegen des Mordes an seinen Eltern Peter Neumair und Laura Perselli sowie wegen der Beseitigung ihrer Leichen einzuleiten.Ob die Entscheidung sofort fällt, ist vorerst unklar, da die Verteidigung versuchen will, für ihren Mandanten ein verkürztes Verfahren zu erreichen.Dieses würde ihm im Fall einer Verurteilung einen Strafnachlass von einem Drittel garantieren. Bisher wurden am Bozner Landesgericht entsprechende Anträge aber abgelehnt, zuletzt für Lukas Oberhauser im Mordfall Barbara Rauch. Auch dieser landete vor dem Schwurgericht, die Plädoyers sind für Dienstag angesetzt, mit dem Urteil wird noch heuer gerechnet.Bei Benno Neumair dürfte es jetzt etwas länger dauern, bis klar ist, wie es weitergeht. Sollte der Richter die Einleitung des Hauptverfahrens vor dem Schwurgericht verfügen, wird dieses wohl erst im kommenden Frühjahr beginnen.

