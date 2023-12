Neumarkt: Brand in Wohnung – Frau gerettet

Zum Brand kam es bereits am Donnerstag um 16.25 Uhr in der St.-Rochus-Straße. Ein Passant hatte Rauch aus einem Fenster aufsteigen gesehen und den Notruf gewählt.Ein weiterer Passant, der sich in der Nähe befand und ebenfalls auf den Brand aufmerksam wurde, zögerte nicht lang und ging in die Wohnung vor, wo er die Bewohnerin vorfand und diese ins Freie begleitete.Die Neumarktner Wehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern; der Sachschaden ist jedoch beachtlich. Die Bewohnerin hatte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und wurde vom Rettungsdienst ins Bozner Spital gefahren.Bei den Passanten handelte es sich um den Altkommandanten der Neumarkter Wehr und einen Bergretter des CNSAS Unterland. Im Einsatz waren dasWeiße Kreuz und die Behörden.