Der italienische Staatsb√ľrger mit Wohnsitz im Unterland wurde von den Carabinieri von Neumarkt und Tramin auf frischer Tat ertappt.Er soll sich durch einen Nebeneingang in eine bekannte Gastst√§tte in Neumarkt geschlichen und etwa hundert Schachteln Zigaretten und andere Tabakwaren sowie Streichholzschachteln, Feuerzeuge und Bargeld im Gesamtwert von etwa 400 Euro gestohlen haben.Der Mann wurde in das Bozner Gef√§ngnis gebracht.