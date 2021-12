Neumarkt: Für Drogendealer klicken die Handschellen

Bereits 2019 hatten die Carabinieri aus Bozen den Tunesier in flagranti beim Drogenverkauf ertappt: etwa 200 Gramm Haschisch und etwa 630 Euro hatte er damals bei sich. Im Sommer 2020 handelte er sich wiederum eine Anzeige ein: unter anderem wegen Hehlerei. Er hatte eine gestohlene Steuerkarte und ein Messer bei sich gehabt.Weil er für die Polizei in Bozen inzwischen kein Unbekannter mehr war, verlegte der Mann seine Geschäfte ins Unterland: Dort verkaufte er Kokain und Heroin an Jugendliche.Der Ermittlungsrichter entschied schließlich, dass der Mann ins Gefängnis gebracht werden sollte: Nun wurde er aufgespürt, verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.

