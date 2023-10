Neumarkt: Lebensmittel-Laster brennt auf der Autobahn

Foto: © FF Neumarkt

Foto: © Berufsfeuerwehr Bozen

Die Berufsfeuerwehr Bozen und die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt rückten an: Als sie den Laster erreichten, stand die Zugmaschine samt Sattel-Auflieger, der einen Container mit Lebensmitteln geladen hatte, bereits in Vollbrand.Der Fahrer hatte den Laster in einer Haltebucht anhalten und sich in Sicherheit bringen können. Die Autobahn musste in der Folge nicht gesperrt werden.Wie sich herausstellte, war das Feuer wohl von der Bremsanlage an den Reifen ausgegangen und hatte anschließend auf das Fahrzeug übergegriffen.Die Löscharbeiten konnten nach ca. einer Stunden beendet werden. Um die letzten Glutreste abzulöschen muss Container entladen werden. Da hierzu ein Gabelstapler aufgewendet wird, werden die Löschmaßnahmen noch andauern, teilen die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag mit.Die Südspur ist bis auf weiteres befahrbar. Es ist mit Staubildung zu rechnen.Im Einsatz standen auch die Autobahnmeisterei und die Polizeibehörde.