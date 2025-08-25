<BR \/><BR \/>Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, den Beamten bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. In den Büros wurde ihnen gezeigt, wie die Ermittlungsarbeit unter Anwendung moderner Methoden und Programme abläuft. <BR \/><BR \/>Anschließend durften sie einen Blick in die Streifenwagen werfen – die Beamten erklärten ihnen die wichtigsten Funktionen der Fahrzeuge bei Einsätzen und Ermittlungen. <BR \/><BR \/>Die Initiative kam bei den Schülern sehr gut an – sie sei eine Chance, um Bürger und Ordnungshüter näher zusammenzuführen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.