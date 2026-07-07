Am Abend des 2. Juli haben die Carabinieri von Neumarkt einen Haftbefehl vollstreckt. Die Maßnahme zur Anordnung der Untersuchungshaft war vom Untersuchungsrichter des Landesgerichts Bozen gegen den in Neumarkt wohnhaften Mann erlassen worden.<BR \/><BR \/>Ausgangspunkt des Verfahrens waren Ermittlungen der Carabinieri wegen familiärer Misshandlung. Diese waren nach einer Anzeige der Ehefrau im Oktober 2025 eingeleitet worden. Die Frau hatte angegeben, über längere Zeit wiederholt Drohungen und körperlichen Angriffen durch ihren Ehemann ausgesetzt gewesen zu sein.<BR \/><BR \/>Nach ihren Angaben sah sie sich schließlich gezwungen, die gemeinsame Wohnung zu verlassen und bei Verwandten Unterkunft zu finden.<h3>\r\nWegen wiederholter Verstöße in Untersuchungshaft<\/h3>Im Zuge der Ermittlungen und nach der Verhängung der darauf folgenden Schutzmaßnahmen soll der Beschuldigte mehrfach die elektronischen Kontrollgeräte manipuliert und entfernt haben. Diese Geräte waren als Kontrollmaßnahme vorgesehen. Durch die Eingriffe habe der Mann die Wirksamkeit der von der Justizbehörde auferlegten Auflagen beeinträchtigt.<BR \/><BR \/>Aufgrund der wiederholten Verstöße ordnete der Untersuchungsrichter eine Verschärfung der bisherigen Maßnahme an. Die bestehende Vorsichtsmaßnahme wurde durch Untersuchungshaft ersetzt. Die Carabinieri konnten den Mann ausfindig machen. Nach Abschluss der erforderlichen Formalitäten wurde er ins Bozner Gefängnis gebracht.