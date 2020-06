Neumarkt: Motorrad kracht gegen Pkw

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Der Motorradfahrer, ein 27-jähriger Einheimischer, wurde beim Aufprall mittelschwer verletzt. Er wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuzes Neumarkt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus von Bozen gebracht.Im Einsatz standen weiters die Freiwillige Feuerwehr und die Carabinieri von Neumarkt.Der Zusammenprall in Neumarkt ist der dritte Motorradunfall, der am Samstag gemeldet wurde. Bereits zuvor hatte es in Proveis und Montan gekracht . Bei beiden Unfällen gab es Schwerverletzte.

