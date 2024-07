Neumarkt: Motorradfahrer rauscht durch Mautstelle, ohne zu bezahlen

Die Straßenpolizei hat am gestrigen Donnerstag einen Motorradfahrer aus Brescia aus dem Verkehr gezogen. Er soll zuvor versucht haben, die Mautstelle in Neumarkt zu passieren, ohne zu bezahlen: Nachdem ein befreundeter Motorradfahrer die Maut ordnungsgemäß bezahlt hatte, sei der Mann aus Brescia ihm bei offener Schranke gefolgt – allerdings ging er dabei der Polizei ins Netz.Nun droht dem Mann eine Strafe von 430 Euro, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Außerdem drohen es noch einmal 100 Euro mehr zu werden, da der Motorradfahrer nicht nachweisen konnte, wo er auf die Autobahn aufgefahren war.