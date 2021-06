Neumarkt: Pkw stürzt in Straßengraben – Insassen leicht verletzt

In Neumarkt hat sich am Freitagmorgen ein aufsehenerregender Verkehrsunfall ereignet: Ein Pkw stürzte einige Meter tief in einen Straßengraben. Glücklicherweise kamen die beiden Insassen mit leichten Verletzungen davon.