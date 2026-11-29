Der erste Notruf ging um 12.46 Uhr bei der Landesnotrufzentrale ein. Zunächst rückten die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt sowie der Abschnittsinspektor zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen aus.<BR \/><BR \/>Wenig später wurden weitere Kräfte nachalarmiert: Um 13.02 Uhr wurden auch die Freiwillige Feuerwehr Auer, der Bezirksfeuerwehrinspektor sowie die Bezirkseinsatzzentrale zur Unfallstelle gerufen.<BR \/><BR \/>Laut ersten Informationen sollen mehrere Personen bei dem Verkehrsunfall verletzt worden sein. Rettungskräfte des Weißen Kreuz sind vor Ort. Nähere Details zum Unfallhergang liegen aktuell noch nicht vor. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an.<BR \/><BR \/>Auf der SS12 bei Neumarkt kommt es aufgrund des Einsatzes bereits zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau.