Neumarkt: Verkehrsunfall zwischen 4 Pkw – eine Person erheblich verletzt

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Fahrer mit Hilfe von hydraulischen Geräten aus seiner misslichen Lage. - Foto: © FF Auer

Der Verkehrsunfall zwischen 4 Pkw hatte sich auf der Kreuzung der Brennerstaatsstraße in Neumarkt ereignet: Rund 6 Personen waren in den Unfall verwickelt.Einer der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall erheblich verletzt. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden.Die Freiwillige Feuerwehr Auer stellte die Unfallstelle sicher und gewährleistete den Brandschutz.Wegen unklarer Angaben von Seiten der Anrufer wurde der Einsatz zuerst in Auer vermutet, obwohl er sich auf dem Gemeindegebiet von Neumarkt ereignete. Daher wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt nachalarmiert.Neben den Freiwilligen Feuerwehren standen außerdem das Rote Kreuz Leifers, die Carabinieri, die Finanzpolizei und der Abschleppdienst im Einsatz.