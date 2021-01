Neun Festnahmen nach brutalem Angriff auf 15-Jährigen in Paris

Der 15-jährige Yuriy war am 15. Jänner vor einem Einkaufszentrum südlich des Eiffelturms brutal zusammengeschlagen worden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und lag mehrere Tag im künstlichen Koma. Videoaufnahmen von dem Angriff hatten am vergangenen Wochenende in ganz Frankreich für Entsetzen gesorgt. Innenminister Gerald Darmanin warf den Tätern „unglaubliche Rohheit“ vor. Auch Prominente wie der Fußballstar Antoine Griezmann und der Schauspieler Omar Sy verurteilten die Tat.Die Polizei hatte am Donnerstag und Freitag insgesamt 11 Minderjährige im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sowie einen 18-Jährigen in Gewahrsam genommen. 4 von ihnen waren selbst zur Polizei gegangen, wie der Pariser Staatsanwalt Remy Heitz sagte. 2 der Verdächtigen wurden schon am Freitag wieder freigelassen. Die anderen wurden am Samstagabend dem Untersuchungsrichter vorgeführt.Die Jugendlichen werden nach Angaben von Heitz verdächtigt, sich für die Prügelattacke verabredet zu haben. Sie wollten sich demnach an einer anderen Gruppe von Jugendlichen rächen, mit der es 5 Tage zuvor eine Schlägerei gegeben hatte. Auch zu dieser ersten Schlägerei wurde mittlerweile ein Verfahren eingeleitet.

apa/afp