Wie die Feuerwehr mitteilte, waren neben dem Fahrer drei Männer und fünf Frauen unter den Toten. Zahlreiche Reisende seien aus dem Fahrzeug geschleudert worden, erklärten die Rettungskräfte. Die Unfallursache ist noch unklar.<BR \/><BR \/>Der Bus von der Firma „Transporte Carolina“ war auf dem Weg von der Hauptstadt Tegucigalpa in die Stadt La Esperanza, die rund 170 Kilometer weiter westlich liegt. Der Unfall ereignete sich auf einem steilen, kurvenreichen Autobahnabschnitt. Der Crash reiht sich in eine jüngste Serie von tödlichen Busunfällen in Mittelamerika ein.