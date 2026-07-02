Mehr zu den Musik-Events gibt es hier.<BR \/><BR \/><BR \/> Ab kommendem Montag finden bis Ende August – immer montags – an verschiedenen Orten in Bozen Musikabende statt. Insgesamt sind neun Konzerte geplant.<BR \/><BR \/><BR \/>„Da montags meist nicht viel los ist, haben wir die Konzertreihe bewusst auf diesen Wochentag gelegt“, betonte die Direktorin des Bozner Verkehrsamtes. Ziel sei es, Livemusik von den klassischen Veranstaltungsorten hinaus in den öffentlichen Raum zu bringen und Plätze, Parks und Stadtviertel mit Leben zu füllen.<BR \/><BR \/>Das Musikprogramm umfasst Rock, Jazz, Funk, Soul, Country und Folk, Percussion, zeitgenössische Klangexperimente und Auftritte wandernder Streetbands: Einige Konzerte werden durch die Straßen der Stadt ziehen. Jeden Montag gibt es von 20 bis 20.30 Uhr zudem ein Wellness-Vorprogramm. Die Hauptkonzerte finden von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr statt, mit Ausnahme des ersten Abends am 6. Juli, an dem die „Banda Storta“ von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr als Wanderkapelle auftritt.<BR \/><BR \/>Dem Verkehrsamt gehe es bei der Initiative darum, wie auch bei den „Wine Event“-Weinverkostungen, etwas für die Menschen in allen Stadtvierteln zu tun, so Agosti. „Wir wollen die Stadt mit Musik beleben.“<BR \/><BR \/><BR \/><b>Alle Konzerte im Überblick:<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>6. Juli: „Banda Storta“ (Wander-Jazz), im WaltherPark (Brunnenbereich) mit Finale im Mercato Centrale.<BR \/><BR \/>13. Juli: Mad Guitar Trio (Jazz-Flamenco) im Petrarca-Park.<BR \/><BR \/>20. Juli: Roland Egger Trio (Jazz, Funk, Soul) am Marcella-Casagrande-Platz.<BR \/><BR \/>27. Juli: Duo Samantha Giordano (Gesang) und Mike Bonivento (Klavier) (Jazz, Pop) am St.-Vigilius-Platz.<BR \/><BR \/>3. August – Revensch (Wander-Jazzband) am Matteotti-Platz.<BR \/><BR \/>10. August – Sissamba (Wander-Percussionband), Mazzini-Platz.<BR \/><BR \/>17. August – Carlo Poddighe am Firmian-Platz.<BR \/><BR \/>24. August – Whiskey & Ginger Trio (Country, Folk, Blues) im Mignone-Park <BR \/><BR \/>31. August: Ina Pross Rock'n'roll 4et (Rock 'n' Roll) im Semirurali-Park.