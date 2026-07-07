<BR \/>Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag in einer Aussendung. Die Exekutive bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem fremduntergebrachten Mädchen und veröffentlichte auch Fotos des Kindes.<BR \/><BR \/>Die Obsorge für die Neunjährige hat die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Das Mädchen lebe „in einer Einrichtung eines Trägers, mit dem wir zusammenarbeiten“, sagte eine Sprecherin der MA 11. Seit 2022 war das Mädchen in verschiedenen sozialpädagogischen Einrichtungen untergebracht. <BR \/><BR \/>Seit dem Vorjahr wird es in einem Einzelwohnprojekt betreut, wurde mitgeteilt. In einer solchen Einrichtung sind mehrere Sozialpädagogen für ein Kind zuständig. In dem Einkaufszentrum war das Mädchen den Informationen zufolge, um mit dem Betreuer Einkäufe für sich zu erledigen.<BR \/><BR \/>Wie die Landespolizeidirektion gegenüber der APA erklärte, sei die Neunjährige in den vergangenen beiden Jahren bereits mehrfach abgängig gewesen. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte eine Sprecherin.