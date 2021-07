Neupriester Markus Mur: „Gnadenfest für die Pfarre“

Am 29. Juni, dem Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus, wurde Markus Mur in Lana zum Priester geweiht, an diesem Wochenende feiert der Neupriester das Erstlingsopfer in seiner Heimatpfarre Lengmoos.