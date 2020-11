Neuseeland: Erneut fast 100 Grindwale gestrandet

Die Chatham-Inseln liegen rund 800 Kilometer östlich der Südinsel Neuseelands. Dort waren 1918 rund 1000 Wale gestrandet - die größte Massenstrandung in der Geschichte des Landes.Warum die Meeressäuger die Orientierung verlieren, ist unklar. Vermutlich folgen sie einem verirrten oder kranken Tier in seichtes Gewässer. Grindwale können bis zu 6 Meter lang werden. Sie sind die am häufigsten in neuseeländischen Gewässern vorkommende Walart.In letzter Zeit kam es häufiger zu rätselhaften Walstrandungen, beispielsweise in Tasmanien und Frankreich

apa