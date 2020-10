Neuseeland hat Corona-Ausbreitung wieder im Griff

Gleichzeitig forderte er die Bevölkerung auf, weiter wachsam zu sein, um Rückfälle zu vermeiden. Der Inselstaat im Südpazifik hat seit 12 Tagen keine lokale Neuansteckung mehr verzeichnet.Neuseeland mit seinen knapp 5 Millionen Einwohnern ist dank strikter Maßnahmen bisher vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen. Im Juni hatte sich das Land für coronafrei erklärt und war zu einer relativen Normalität zurückgekehrt.Im August waren dann aber Infektionen in der Stadt Auckland aufgetreten. STOL hatte berichtet. In der Metropole wurde umgehend ein neuer Lockdown verhängt, der schrittweise gelockert wurde. Insgesamt hat das Land nach Angaben der örtlichen Behörden seit Beginn der Pandemie rund 1500 Fälle registriert, 25 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

apa/dpa/stol