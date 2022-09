Neustart für Sonderfonds 2

Wie berichtet, ging es dabei um die Art und Weise, wie der Landeshauptmann a.D. über Jahre die von ihm für institutionelle Zwecke aus eigener Tasche vorgestreckten Beträge im Anschluss mit den Geldern aus dem Sonderfonds verrechnet hatte. In erster und zweiter Instanz freigesprochen, hatte das Kassationsgericht das Urteil aufgehoben. Am Oberlandesgericht Trient wurde Durnwalder dann zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, was das Höchstgericht in der Folge bestätigte.Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen, da Durnwalder den Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg damit befasst. Im neuen Verfahren geht es jetzt zwar nur um 5 Monate, von November 2012 bis März 2013, aber um dieselbe Verrechnungsweise und um dieselbe Anklage: Unterschlagung im Amt. 15 Zeugen sollen für die Staatsanwaltschaft aussagen, weitgehend andere als im ersten Prozess. Der Fall verjährt Ende 2025.Nach der Enthaltung der 3 Richter gleich zu Prozesssauftakt – Durnwalder war nicht anwesend – geht die Akte jetzt an Landesgerichtspräsidentin Francesca Bortolotti. Sie dürfte bald einen anderen Richtersenat damit betrauen, dann startet das Hauptverfahren neu.