New York: 1,3 Millionen Ratten mit Corona infiziert – Booster für neue Varianten?

Laut einer amerikanischen Studie, die in der Zeitschrift „mBio“ veröffentlicht wurde, könnten Nagetiere in der Tat ein Vehikel für das Virus sein. Was die Wissenschaftler beunruhigt, ist die Tatsache, dass sie Menschen infizieren und zum Überträger für neue Viren werden könnten.Die Millionen von Ratten, die die Straßen von New York, könnten nun eine neue Bedrohung darstellen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass das Virus Haustiere wie Hunde und Katzen, Großkatzen und einige Wildtiere infizieren kann. Eine Übertragung von diesen Tieren auf den Menschen wurde noch nie nachgewiesen und dürfte selbst im Falle von Mäusen sehr selten sein.Die Forscher stellten jedoch fest, dass Nagetiere sehr anfällig für das Virus und alle seine Varianten sind. Dies sei eine der ersten Studien, die zeige, dass SARS-CoV-2-Varianten die Nagetierpopulation in einem großen städtischen Gebiet in den USA infizieren könnten, betont der Leiter der Studie, Henry Wan.Den Forschern zufolge sollen in New York City etwa 1,3 Millionen Ratten infiziert sein. Was die Wissenschaftler beunruhigt, ist die Tatsache, dass die Nager nicht nur Menschen infizieren könnten, sondern auch ein Vehikel für die Entwicklung neuer Varianten sein könnten.Es sei sehr wahrscheinlich, dass Ratten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Alpha-, Delta- und Omicron-Varianten spielten, was nun zur Entstehung neuer Varianten führen könnte, heißt es in der Studie.Professor Wan betonte, dass nun weitere Studien erforderlich seien, um zu verstehen, welche Gefahr Nagetiere für die Entwicklung neuer Mutationen und für den Menschen darstellten.