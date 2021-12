New York City verhängt Impfpflicht für gesamte Privatwirtschaft

In New York gilt ab Ende Dezember eine umfassende Impfpflicht für alle Beschäftigten der Privatwirtschaft. New York starte „einen Präventivangriff“, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus „und der Gefahren, die es für uns alle bedeutet, zu stoppen“, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag dem Sender MSNBC. Die Impfpflicht gelte ab dem 27. Dezember.