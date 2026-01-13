Wer sich dieser Tage ins Portal des Zahlungsdienstleisters Nexi einloggt, dem begegnet ein Pop-Up-Fenster, welches dazu auffordert, die Sicherheits-Warnungen bei Bewegungen auf der Karte einzuschalten. Wer auf weiter klickt, sieht dann ein neues Fenster, das bestätigt, bei jeder Bewegung über 2 Euro würde in Zukunft ein SMS zugesandt. Weitere Informationen dazu, schreibt Nexi, stehen im Reglement.<h3>\r\n„Was Nexi versäumt mitzuteilen“<\/h3><BR \/>Was Nexi laut der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) nicht mitteilt: jedes dieser SMS hat einen Kostenpunkt von 0,16 Euro, die direkt vom eigenen ermächtigten Telefonanbieter angelastet werden. Wer pro Monat 10 Bewegungen von mehr als 2 Euro tätigt, zahlt pro Jahr also knapp 20 Euro. Diese Information findet sich dabei nicht im besagten „Reglement“ – man muss sie erst in den Transparenzbestimmungen suchen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73027604_quote" \/><BR \/><BR \/>Was die VZS noch kritisiert: wer die Benachrichtigungen über die App erhalten will, zahlt nichts. Kleiner Haken an der Sache: man muss über die App selbst einsteigen, um diese Option zu wählen – über das Internetportal ist die Option nicht aktivierbar (obschon man über die App einen Kodex generieren muss, um sich beim Internetportal überhaupt anzumelden – ein Schelm, wer Böses dabei denkt …).<BR \/><BR \/>„Transparent geht anders“ meint VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer. „Wer die SMS-Kosten vermeiden möchte, tut gut daran, über die App einzusteigen und diese Option zu wählen. Oder die Warnschwelle zu erhöhen – auch wenn dies nicht wirklich eine gute Alternative ist. Wir werden auf alle Fälle bei Nexi nachfragen, warum das Ganze so verschachtelt und intransparent aufgebaut wurde.“<BR \/><BR \/>Zudem weist die VBZ darauf hin, dass Menschen, die mehrere Karten von Nexi haben, die Einstellungen bei allen prüfen sollten.