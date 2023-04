NGO-Schiff Ocean Viking in Bari eingetroffen

Nach Angaben von SOS Mediterranée waren die Migranten fünf Tage lang in maltesischen Gewässern getrieben, bevor sie von der Ocean Viking gerettet wurden. Das Schiff benötigte 2 Tage, um Bari, den von den italienischen Behörden gewählten Ausschiffungshafen, zu erreichen und legte dabei 770 Kilometer auf See zurück.Am Mittwoch wird im Hafen der norditalienischen Stadt Ravenna das Rettungsschiff „Mv Humanity 1“ mit 69 Migranten an Bord erwartet. Zu ihnen zählen 20 unbegleitete Minderjährige. NGOs protestieren gegen die neue Strategie der italienischen Rechtsaußen-Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni, im Mittelmeer aktiven Rettungsschiffen Landungshäfen in Norditalien zuzuweisen. Damit will das Kabinett, dass die Rettungsschiffe längere Seewege in Kauf nehmen, um Flüchtlinge sicher an Land zu bringen.Ein Patrouillenboot der Küstenwache rettete indes am Samstag ein Segelboot mit 88 Migranten an Bord etwa 75 Meilen vor der Küste Kalabriens, berichteten italienische Medien. Das Boot soll im Hafen der Stadt Roccella Ionica in Kalabrien eintreffen.105.149 Menschen sind im Gesamtjahr 2022 an den italienischen Küsten gelandet, um 56 Prozent mehr als im Vorjahr, als 67.477 Personen ankamen, teilte das Innenministerium in Rom mit. 2020 waren es 33.687 Menschen gewesen. In diesem Jahr sind 35.000 Menschen in Italien eingetroffen, das sind 4 Mal mehr als im Vergleichszeitraum 2022.