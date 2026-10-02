Andere Städte, darunter Konstantinopel, spielten für die Verbindungen innerhalb des riesigen Reiches eine zentrale Rolle.<BR \/><BR \/>Forscher um Tom Brughmans von der Universität Aarhus haben dafür das digitale Straßenatlas-Projekt Itiner-e ausgewertet. Die Datenbank umfasst rund 300.000 Kilometer antiker Verkehrswege. Für ihre Analyse untersuchten die Wissenschaftler unter anderem die Höhenlage, Steigungen und Ausrichtung der Straßen. Dabei zeigte sich, dass die wichtigste durchgehende Verkehrsroute des Römischen Reiches nicht über Rom verlief. Sie führte entlang der nordafrikanischen Küste, weiter durch Kleinasien über Städte wie Antiochia und Ankara bis nach Konstantinopel und anschließend nördlich von Rom über Mailand.<BR \/><BR \/>Rom blieb dennoch politisch und wirtschaftlich von herausragender Bedeutung und war zudem ein wichtiger Knotenpunkt der Schifffahrt. Die Vorstellung, dass alle Straßen auf die Stadt zuliefen, ist allerdings deutlich jünger als das Römische Reich. Der Spruch tauchte erstmals im Mittelalter auf und beschreibt eher die symbolische Bedeutung Roms als die tatsächliche Struktur des römischen Straßennetzes. Auch mit einem weiteren verbreiteten Bild räumt die Studie teilweise auf: Römische Straßen waren nicht grundsätzlich schnurgerade. Wo es die Topografie erlaubte, bauten die Römer möglichst geradlinige Verkehrswege. In hügeligen oder bergigen Regionen mussten sie sich dagegen an die Landschaft anpassen.<BR \/><BR \/>„Wenn es die Topografie erlaubte, bauten sie gerade Straßen. Wenn das Gelände es schwierig machte, wurden die Straßen kurvenreicher“, erklärte Brughmans. Besonders in flacheren Regionen West- und Nordafrikas sowie Westeuropas entstanden lange gerade Strecken. Bemerkenswert ist zugleich, wie stark das antike Verkehrsnetz bis heute nachwirkt. Die Forscher fanden zahlreiche Übereinstimmungen zwischen römischen Straßen und wichtigen modernen Verkehrswegen. <BR \/><BR \/>Teilweise verlaufen heutige Straßen unmittelbar entlang antiker Trassen.<BR \/>Ein Beispiel ist die Via Augusta auf Spanien. Die römische Straße erstreckte sich über rund 1.600 Kilometer von Gades, dem heutigen Cádiz, bis zu den Pyrenäen. In Tarragona verläuft die historische Trasse an einem römischen Triumphbogen vorbei, während eine moderne Straße danebenführt. Auch die Via Appia bei Rom ist teilweise noch begehbar. <BR \/><BR \/>Allerdings ist nicht jede historische Straße, die heute als „Römerstraße“ bezeichnet wird, tatsächlich römischen Ursprungs. Nach Angaben der Forscher werden in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten zahlreiche alte Verkehrswege als römisch bezeichnet, obwohl ihre tatsächliche Entstehung nicht eindeutig auf die Römer zurückgeht.<BR \/><BR \/>Auch die digitale Rekonstruktion selbst weist noch Lücken auf. Nur rund 2,7 Prozent der erfassten Straßen sind in ihrer genauen Lage sicher bekannt. Bei etwa 90 Prozent ist der Verlauf weniger präzise dokumentiert, weitere sieben Prozent beruhen auf wissenschaftlichen Annahmen. Die Archäologin Francesca Fulminante von der Universität Bristol, die nicht an der Studie beteiligt war, bezeichnete die Datenbasis deshalb als nicht in allen Regionen vollständig zuverlässig. Dies schmälere die Bedeutung der Untersuchung ihrer Einschätzung nach jedoch nicht grundsätzlich. Für die Forschung ist die Rekonstruktion des römischen Verkehrsnetzes weit mehr als eine Frage historischer Routen. Über die Straßen bewegten sich nicht nur Soldaten, Händler und Reisende. Auch Waren, politische Nachrichten, religiöse Vorstellungen und Krankheiten gelangten auf diesen Wegen durch das Reich.<BR \/><BR \/>Auf seinem Höhepunkt im zweiten Jahrhundert erstreckte sich das Römische Reich über rund 5,5 Millionen Quadratkilometer - von Britannien bis an den Rand der Sahara und von Westeuropa bis in den Nahen Osten. Ein genaueres Verständnis seiner Verkehrswege ermöglicht deshalb auch neue Einblicke in die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verbindungen innerhalb des Imperiums. Die Forscher wollen ihre Arbeit fortsetzen. Künftig sollen auch Flüsse und Seewege in das digitale Verkehrsmodell aufgenommen werden. Damit könnte ein noch umfassenderes Bild davon entstehen, wie Menschen und Güter im Römischen Reich unterwegs waren. Der alte Spruch bleibt damit zwar bestehen. Wissenschaftlich betrachtet aber war die römische Welt weit stärker vernetzt, als es „Alle Wege führen nach Rom“ vermuten lässt.