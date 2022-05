„Nicht die Ressourcen sind knapp, der Zugang ist unfair“ „Nicht die Ressourcen sind knapp, der Zugang ist unfair“

In jeder Krise liegt eine Chance, heißt es, und so sieht die Präsidentin der weltweiten Dachorganisation des Fairen Handels (WFTO), Roopa Mehta, – derzeit zu Gast in Südtirol – in den aktuellen Krisen die Chance auf einen Paradigmen-Wechsel – und setzt dabei große Hoffnung auf die Jugend.