Vorweisen können sie eine 1945 rückwirkend ausgestellte Geburtsurkunde, einen Reisepass von 1978 sowie einen aktuellen Personalausweis, die allesamt das gleiche Geburtsdatum zeigen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373121_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Marras hohes Alter übersteigt offenbar selbst die Vorstellungskraft der Behörden in ihrer Heimat: Diese stellten die Rentenzahlungen nach ihrem 100. Geburtstag kurzerhand ein, wie ihr 80 Jahre alter Sohn Hysen berichtet. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373124_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Sie glaubten nicht, dass meine Mutter noch lebt“, sagte er. Erst nachdem er Nachweise vorlegen und Zeugen beibringen konnte, wurden die mageren Zahlungen wieder aufgenommen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373127_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Trotz ihres Alters ist Marra weiterhin aktiv, steht jeden Morgen in der Früh auf, füttert ihre Hühner und fegt den Hof, bevor sie ihren Morgenkaffee trinkt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373130_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie lebt zusammen mit ihrem Sohn, der sie regelmäßig auf einen kleinen Spaziergang durch den Garten führt, und erfreut sich dabei am Reifen der Granatäpfel und am Duft des Basilikums. „Man lebt, so lange Gott will“, sagt sie selbst.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373133_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nÄlteste Frau Italiens<\/h3>Die derzeit älteste Frau Italiens ist übrigens Lucia Laura Sangenito. Sie wurde am 22. November 1910 geboren, lebt in Sturno in Kampanien und feierte im November ihren 116. Geburtstag. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aelteste-frau-italiens-feiert-heute-ihren-115-geburtstag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a><h3>\r\nÄlteste lebende Person in Südtirol<\/h3> Der älteste Südtiroler ist Bruno Bertoldi mit seinen fast 108 Jahren. Geboren wurde er am 23. Oktober 1918 in Mitterndorf an der Fischa in Niederösterreich, aufgewachsen ist er in Carzano (Trient) und lebt schon seit langer Zeit in Bozen.