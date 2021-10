Ungeimpfter Primar in Südtirol suspendiert

Die Anzahl des Sanitätspersonals, das die Covid-Impfung verweigert, ist nach wie vor hoch. Südtirolweit sind noch 1679 Ärzte, Krankenpfleger und anderes Personal nicht geimpft.Von den zu Beginn 3967 Ungeimpften (April 2021) haben sich in der Zwischenzeit 2288 Personen impfen lassen, so der Südtiroler Sanitätsbetrieb laut den jüngsten Daten. Feststellungsbescheide wurden bisher 788 zugestellt, so der Sanitätsbetrieb.

ansa/stol