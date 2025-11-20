<h3>\r\nFathom: Das KI-Gedächtnis für Meetings<\/h3> <a href="https:\/\/www.fathom.ai\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Fathom<\/a> ist ein KI-Tool, das sich auf eines spezialisiert hat, das im Arbeitsalltag oft viel Zeit frisst: Meetings dokumentieren, Inhalte nachbereiten und Protokolle erstellen. Die Anwendung integriert sich direkt in gängige Videokonferenz-Plattformen wie Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams und nimmt als erkennbarer Teilnehmer das Meeting auf. <BR \/><BR \/>Währenddessen transkribiert Fathom das Gespräch automatisch, markiert wichtige Stellen und erstellt im Anschluss eine strukturierte Zusammenfassung. Das bedeutet: Nutzerinnen und Nutzer müssen während eines Meetings nicht mehr mitschreiben, sondern können sich voll auf das Gespräch konzentrieren. <BR \/><BR \/>Nach dem Call liefert Fathom ein detailliertes Protokoll mit klaren Abschnitten, automatischen Highlights und – je nach Einstellung – sogar To-do-Listen, die aus besprochenen Aufgaben generiert werden.<BR \/>Eingesetzt wird das Tool vor allem in Unternehmen, die remote oder hybrid arbeiten, sowie in Bereichen wie Vertrieb, Beratung, Projektmanagement oder Kundenservice. Dort, wo viele Gespräche geführt und viele Entscheidungen dokumentiert werden müssen, zeigt Fathom seine Stärken. Auch im Bildungsbereich nutzen Lehrende und Studierende die Software zunehmend, um Interviews, Besprechungen oder Online-Unterricht nachzubereiten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240575_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachteile gibt es dennoch. Wie bei allen Meeting-KIs spielt der Datenschutz eine große Rolle: Unternehmen müssen darauf achten, dass die Nutzung von allen Beteiligten akzeptiert und rechtlich zulässig ist. Zudem funktioniert Fathom nur mit guter Audioqualität zuverlässig, und kreative oder konzeptionelle Inhalte lassen sich manchmal weniger klar strukturieren als klassische Gesprächsprotokolle.<BR \/><BR \/>Fathom bietet eine kostenlose Version, die für Einzelpersonen und kleine Teams bereits gut nutzbar ist. Für größere Unternehmen gibt es Pro- und Enterprise-Modelle mit erweiterten Funktionen, etwa erweiterte Integrationen und bessere Verwaltungsmöglichkeiten.<h3>\r\nSuno: KI-Musik auf Knopfdruck<\/h3> <a href="https:\/\/suno.com\/home" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Suno<\/a> ist eines der derzeit beeindruckendsten KI-Tools im Musikbereich: Die Plattform verwandelt kurze Textbeschreibungen in fertige Songs – inklusive Gesang, Melodie, Arrangement und Produktion. <BR \/><BR \/>Nutzer geben ein Genre, ein Thema oder einen gewünschten Stil ein, dazu optional einen selbst geschriebenen Text. Die KI generiert daraus einen vollständigen Track, der oft erstaunlich professionell klingt und stilistisch und qualitativ oft kaum von echten Studioaufnahmen zu unterscheiden ist. Möglich wird das durch ein multimodales Modell, das Sprache, musikalische Muster und Gesangsstrukturen gleichzeitig analysiert und verarbeitet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240578_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für Kreative, die Melodien suchen, Jingles benötigen oder schnelle Ideen festhalten möchten, ist Suno ein äußerst praktisches Werkzeug. Auch im Bildungsbereich, bei Social-Media-Videos oder im Hobbybereich zeigt die App ihre Stärken: In wenigen Sekunden entstehen Songskizzen, Werbemelodien oder komplette Tracks, die sofort exportiert und weiterverwendet werden können. Musiker nutzen Suno teilweise sogar als Inspirationsquelle, um etwa Harmonien, Songideen oder alternative Arrangements auszuprobieren – wenngleich das Tool echte Instrumente oder detaillierte Musikproduktion noch nicht vollständig ersetzen kann.<BR \/><BR \/>Suno ist in seiner Basisversion kostenlos, allerdings mit Einschränkungen bei der Anzahl der Generierungen und der kommerziellen Nutzung. Wer die Musik professionell einsetzen will oder regelmäßig viele Songs produziert, benötigt ein kostenpflichtiges Abo. <BR \/><BR \/>Kritisch gesehen wird die Frage nach Urheberrechten und Originalität: Auch wenn Suno keine Audioschnipsel klaut, beruht die KI auf riesigen Trainingsdaten, deren Herkunft nicht offengelegt wird. Außerdem klingt manche Produktion noch etwas generisch, und komplexe musikalische Anforderungen – etwa ungewöhnliche Taktarten oder sehr spezifische Instrumentierungen – bringen das Modell an seine Grenzen.<BR \/><BR \/><h3>\r\nOtter.ai: Der Meeting-Protokollant fürs digitale Büro<\/h3> <a href="https:\/\/otter.ai\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Otter.ai <\/a>hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten KI-Tools für Meeting-Transkriptionen entwickelt – besonders in Unternehmen, Hochschulen und hybriden Arbeitsumgebungen. Während viele Transkriptionsdienste einfach nur Audio in Text umwandeln, versteht sich Otter als umfassender Meeting-Assistent, der automatisch mitschreibt, Inhalte strukturiert und sogar Zusammenfassungen erstellt.<BR \/><BR \/>Im Zentrum steht die Live-Transkription: Während eines Zoom-, Google-Meet- oder Microsoft-Teams-Meetings kann Otter als „virtueller Teilnehmer“ beitreten und das Gespräch in Echtzeit mitschneiden. Das Tool identifiziert Sprecher, erstellt Zeitmarken und hebt Schlüsselbegriffe hervor. Direkt nach dem Gespräch stehen die Aufzeichnungen bereits durchsuchbar zur Verfügung – inklusive KI-generierter Kernpunkte, Aktionspunkte und einer kurzen Zusammenfassung. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240581_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Otter eignet sich für Unternehmen und Organisationen, die viele Besprechungen dokumentieren müssen – von Projektteams über HR bis hin zu Universitäten, die Vorlesungen und Seminare automatisch protokollieren. Auch Studierende nutzen das Tool häufig, um Unterrichtsstoff parallel mitzuschreiben und leichter wiederzufinden.<BR \/>Zu den Stärken zählt die Benutzerfreundlichkeit: Die Plattform synchronisiert automatisch zwischen Web, Desktop und App, sodass alle Notizen zentral gesammelt und durchsuchbar bleiben. Darüber hinaus bietet Otter praktische Funktionen wie das automatische Erkennen von Folieninhalten in Präsentationen oder das Setzen von Tags, um Themen später schneller zu finden.<BR \/><BR \/>Ein Knackpunkt ist der Datenschutz. Da Otter Live-Gespräche mitschneidet und analysiert, müssen alle Teilnehmenden zustimmen – in manchen Unternehmen oder Behörden ist das aus Compliance-Gründen schwierig. Besonders heikel ist der Einsatz im Zusammenhang mit vertraulichen Meetings, sensiblen Geschäftsverhandlungen oder medizinischen Gesprächen. Otter speichert Daten auf US-Servern, was je nach Anwendungsfall problematisch sein kann.<BR \/><BR \/>Das Preismodell bietet eine eingeschränkte Gratisversion, die für Studierende und gelegentliche Nutzer meist ausreicht. Für Teams und Firmen gibt es mehrere kostenpflichtige Stufen, die von zusätzlichen Minuten über Teamfunktionen bis hin zu erweiterten Sicherheits-Features reichen.<h3>\r\nDescript: KI-gestützter Allrounder für Audio, Video und Transkription<\/h3> <a href="https:\/\/www.descript.com\/?redirect=false" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Descript<\/a> hat sich in kurzer Zeit zu einem der vielseitigsten KI-Werkzeuge für Audio- und Videoproduktion entwickelt. Die Anwendung verbindet ein klassisches Schnittprogramm mit intelligenten Funktionen, die den Produktionsprozess vereinfachen. Herzstück ist die automatische Transkription: Alles, was man aufnimmt oder hochlädt – Interviews, Podcasts, Meetings, Videos – wird in wenigen Minuten in klaren Text umgewandelt. Und genau dieser Text wird zur eigentlichen Schnittoberfläche. Nutzer können einfach Worte löschen, verschieben oder ersetzen – und Descript passt die Audiospur automatisch an, als würde man ein Textdokument bearbeiten.<BR \/><BR \/>Besonders weitreichend ist die Overdub-Funktion: Dabei erzeugt Descript eine synthetische Version der eigenen Stimme, die sich für Korrekturen, neue Passagen oder ganze Textblöcke einsetzen lässt. Das spart nicht nur Zeit im Tonstudio, sondern ermöglicht auch spontane Anpassungen, ohne dass man neu einsprechen muss. Für Videos bietet Descript automatische Untertitel, Hintergrundentfernung, Füllwort-Erkennung („äh“, „ähm“), Sprechertrennung und KI-gestützte Audioverbesserung, die Rauschen und Hall reduziert.<BR \/><BR \/>Das Tool eignet sich vor allem für Podcaster, Journalistinnen, Social-Media-Creator, Lehrer, Marketer oder Firmen, die regelmäßig Multimedia-Inhalte produzieren, aber nicht die Ressourcen für professionelles Post-Production-Equipment haben. Seine größte Stärke liegt in der Benutzerfreundlichkeit – viele Aufgaben, die früher nur Spezialisten erledigten, lassen sich nun per einfachem Mausklick durchführen.<BR \/><BR \/>Allerdings ist Descript nicht perfekt: Die Overdub-Stimmen klingen natürlich, aber nicht immer vollständig identisch mit der echten Stimme; zudem ist für die Erstellung des Stimmprofils eine Sicherheitsprüfung notwendig, damit keine Stimmen ohne Zustimmung kopiert werden können. Die Video-Bearbeitung ist mächtig, aber nicht so tiefgreifend wie bei klassischen Schnittprogrammen.<BR \/><BR \/>Descript bietet eine kostenlose Basisversion mit eingeschränkter Transkriptionszeit. Für professionelle Nutzung gibt es mehrere Abo-Modelle, die mehr Speicher, bessere KI-Qualität und erweiterte Projektfunktionen freischalten. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nicht-nur-chatgpt-diese-ki-tools-machen-ihr-leben-leichter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie Teil 1.<\/a>