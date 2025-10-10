Beim Gedanken an eine klassische Blumenwiese sollte man den Fokus zunächst einmal auf die Natur, die Wildnis, die Biodiversität legen. <BR \/><BR \/>Spontan dürfte dabei vor dem geistigen Auge eine bunte Almwiese mit unterschiedlichsten Blumen, Gräsern und Kräutern auftauchen, wo Bienen summen, Grashüpfer hüpfen und allerlei Insekten kreuchen und fleuchen. Eine Szenerie, die zwar viele noch aus früheren Tagen kennen dürften, mittlerweile aber Seltenheitswert besitzt. Derartige Hotspots der Biodiversität mussten nach und nach weichen, zu den hauptsächlichen Ursachen zählen Überdüngung, Flächenversiegelung und verarmende Böden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223613_image" \/><\/div>\r\nGenau hier kommt die noch relativ junge Initiative für die Blumenwiesen ins Spiel. Diese hat sich unter der Federführung des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz zum Ziel gesetzt, landesweit Rasen- und Brachflächen in artenreiche Blumenwiesen umzuwandeln. Der Spatenstich hierzu ist im vergangenen Jahr erfolgt, die erste Aussaat bereits aufgegangen. Und die kann sich allemal sehen lassen, wie in der gestrigen Tagung in Bozen deutlich wurde. <BR \/><BR \/>Im voll besetzten Saal der Sparkasse Academy zogen mehrere Fachleute Bilanz über den aktuellen Projektverlauf und gaben Einschätzungen zur Notwendigkeiten von Blumenwiesen. „Es handelt sich um ein Projekt für das Herz und den Verstand“, brachte es Elisabeth Ladinser, Obfrau des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz, auf den Punkt. Für den Verstand deshalb, weil es dem Artenschwund und dem Verlust der Biodiversität entgegensteuert. Diesbezüglich nannte der Biologe Andreas Hilpold einige maßgebliche Zahlen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223616_image" \/><\/div>\r\nSomit sollten auch Fakten der bisherigen Bemühungen ins Feld geführt werden: Exakt 37 Gemeinden haben sich bei den beiden Projekt-Ausschreibungen beteiligt und öffentliche Grünflächen in ortstypische Blumenwiesen verwandelt. Insgesamt wollte man zunächst 10.000 Quadratmeter in kleine blühende Paradiese verwandeln, geworden sind es mit 22.500 Quadratmeter mehr als doppelt so viel als angedacht.<BR \/>In ihrer Eigenschaft als Projektleiterin im Versuchszentrum Laimburg betonte Kathrin Plunger die Notwendigkeit der fachlichen Begleitung: „Man muss wissen, dass es sich hier um die dauerhafte Pflege extensiver Grünflächen handelt. Das bedeutet, dass die Blumenwiesen in der Regel zwei bis drei Jahre für ihre Entwicklung brauchen. Im ersten Jahr sieht man folglich noch nicht so viele Blüten, wie vielleicht so manche Idealbilder suggerieren.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223619_image" \/><\/div>\r\nZusätzlich zu den 37 Gemeinden wird das Projekt von mehreren Partnern mitgetragen, darunter dem Versuchszentrum Laimburg, dem Verein Sortengarten Südtirol, dem Eurac-Institut Alpine Umwelt, dem Verein Filiera Futura und der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Auch der Energieversorger Alperia hat bereits ansehnliche Flächen mit Blumenwiesensamen eingesät, wie Thomas Trienbacher ausführte. Klarerweise versucht die Initiative auch die Bevölkerung insgesamt von der Bedeutung für Blumenwiesen zu gewinnen – sei es für den Verstand, wie auch für das Herz.