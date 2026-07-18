Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin war es die mittlerweile 15. Tropennacht in Bozen in diesem Jahr, Abkühlung ist jedoch in Sicht, das Wochenende bringt die von vielen ersehnte Abkühlung, mit Tiefstwerten in der Nacht von 14 Grad in Bozen und 13 in Meran. <BR \/><BR \/>Der heutige Samstag zeigt sich anfangs noch von seiner freundlichen Seite. Vormittags scheint noch verbreitet die Sonne und morgendliche Restwolken lockern auf. Am Nachmittag jedoch muss man laut dem Landeswetterdienst mit lokalen Gewittern rechnen. „Diese bringen uns die nachhaltige Abkühlung für die nächste Woche“, meldet Peterlin in den sozialen Medien.<h3>\r\nTemperaturen unter 30 Grad<\/h3>Auch der Sonntag startet zunächst sonnig. Gewittrige Regenschauer sind dann am Nachmittag zu erwarten, bei Höchstwerten bis 31 Grad in Bozen. Spürbar weniger heißt wird es Dienstag und Mittwoch, trotz Sonne steigen die Temperaturen im Land nicht über die 30-Grad-Marke.<BR \/><BR \/>Die Wetterprognosen im Detail finden Sie auf der <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Stol-Wetterseite.<\/a>