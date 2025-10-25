Mit Beginn der Winterzeit werden in Südtirol und den meisten Ländern Europas am Sonntagmorgen die Uhren von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. <BR \/><BR \/>Bis zum 29. März 2026 gilt dann wieder die mitteleuropäische Zeit (MEZ), auch Winterzeit genannt.<h3>\r\nZeitumstellung unter Kritik<\/h3>Immer wieder gibt es Kritik an der Zeitumstellung. Aktuell will sich etwa Spanien in der EU für die Abschaffung der Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit einsetzen. „Offen gesagt sehe ich darin keinen Sinn mehr“, sagte Regierungschef Pedro Sánchez in dieser Woche.<BR \/><BR \/>Derartige Vorstöße gab es in den vergangenen Jahren aber häufig. Nur: eine Lösung, auf die sich alle EU-Länder einigen müssten, ist nicht Sicht.<BR \/><BR \/><i>STOL-Schülerpraktikantin Julia Augschöll hat sich in Bozen umgehört, was Passanten zum spanischen Vorhaben sagen.<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="5kg5wqXg"><\/video-jw>\n