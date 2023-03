Nicht vergessen: Uhr heute eine Stunde nach vorne stellen

In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden.Auf die Normalzeit (MEZ) wird dann wieder am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt.Wie es mit der - an und für sich beschlossenen - Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt - oder ein Jahr später, wenn es Schwierigkeiten für den Binnenmarkt geben sollte. Dem müssen die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich noch zustimmen, damit dies Realität werden kann.