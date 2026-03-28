Es ist eine Diskussion, die schon seit Jahren kontrovers diskutiert wird: Sommerzeit, Winterzeit, oder einfach nur einheitliche Zeit?<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="491517" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Italien führte die Sommerzeit bereits 1966 ein. Die meisten anderen europäischen Länder zogen, in erster Linie aufgrund der Ölkrise von 1973, in den 1970er Jahren sowie Anfang der 1980er nach.<BR \/><BR \/>Eingeführt wurde die Sommerzeit damals mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/gesundheit\/ein-mini-jetlag-das-hilft-die-zeitumstellung-zu-meistern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mini-Jetlag durch die Zeitumstellung? Das hilft dagegen<\/a><\/b><BR \/><BR \/>In der gesamten EU wird seitdem am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht – und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück. <h3>\r\nAbschaffung eigentlich schon beschlossen<\/h3>Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit eigentlich für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt – doch umgesetzt wurde dies noch nicht.<BR \/><BR \/>Die Diskussion geht also weiter.