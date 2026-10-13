866 Euro Geldbuße, Abzug von fünf Führerscheinpunkten und das Auto wird so lange beschlagnahmt, bis es wieder versichert ist. Strafbar machen sich seit 2024 sogar jene Fahrzeughalter, die mit ihrem unversicherten Auto nicht herumfahren. <BR \/><BR \/>Oft bleiben Versicherungsverweigerer unentdeckt, allerdings wird es für sie immer enger. Denn die Polizei kann ihnen nicht nur mit einem Kennzeichen-Scanner auf die Schliche kommen. Verkehrsminister Matteo Salvini will ihnen mit Kameras zu Leibe rücken, die die fehlende Versicherung automatisch feststellen.<h3>\r\nJedes neunte Auto nicht versichert<\/h3>Jedes neunte Auto bis zu 80 Kilowatt in der Region Trentino-Südtirol ist laut dem Transportministerium nicht versichert – das sind 51.175 Fahrzeuge, berichtet das Online-Portal von „Quattroruote“. Insgesamt zirkulieren 436.933 Fahrzeuge bis zu 80 Kilowatt in der Region. Die Gesamtzahl der nicht versicherten Autos in Südtirol liegt geschätzt bei etwa 28.000. Insgesamt zugelassen sind in Südtirol laut der ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) etwa 444.000 Autos. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371984_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nBis Ende September 250 Geldbußen in Bozen verhängt<\/h3>Immer wieder mal werden schwarze Schafe, die nicht versichert sind, von der Polizei angehalten. In Bozen sind heuer bis Ende September immerhin 250 Autofahrer von der Ortspolizei ohne Versicherung zur Rechenschaft gezogen worden, teilt Major <b>David Barbacovi<\/b> auf Anfrage mit. Aufgrund einer Gesetzesänderung im Jahr 2024 bestehe auch im privaten Bereich eine Versicherungspflicht. Wer sein Auto beispielsweise zu Hause oder auf dem Kondominiumsstellplatz unversichert stehen lässt, der muss, wenn es gemeldet und geahndet wird, 866 Euro Geldbuße zahlen. Allerdings wird das Fahrzeug in solchen Fällen nicht beschlagnahmt und es werden auch keine Führerscheinpunkte abgezogen. Wer die Geldbuße binnen fünf Tagen begleicht, erhält einen Abzug von 30 Prozent und muss „nur“ 606,20 Euro zahlen.<BR \/><BR \/> Die Brunecker Ortspolizei berichtet von fünf bis zehn angehaltenen Autofahrern ohne Versicherungsschutz pro Jahr. Noch öfter würden verlassene Autos geparkt herumstehen, die nicht versichert sind. Immer wieder mal komme es auch vor, dass Fahrzeuge angehalten werden, die laut Kenntafel zwar nicht versichert sind, in Wirklichkeit aber doch einen Versicherungsschutz haben. <h3>\r\n„Falsche“ Kenntafel versichert<\/h3>Von solchen Fällen berichtet Michael Untersteiner, Inspektor des Abfindungsbüros der Ortspolizei Bruneck. Dies komme beispielsweise dann vor, wenn Fahrzeuge eine neue Kenntafel erhalten haben, die Versicherung aber noch auf das alte Nummernschild läuft und der Fahrzeughalter vergessen hat, die Versicherung auf die neue Kenntafel umzuschreiben. Eine neue Kenntafel wird oft dann notwendig, wenn der Fahrzeughalter mit einem nicht mehr gut lesbaren Kennzeichen bei der vorgeschriebenen Kfz-Hauptuntersuchung („Collaudo“) auffällt.<BR \/><BR \/>Verkehrsminister Matteo Salvini hat bereits vor dem Sommer eine verschärfte Gangart gegen Nicht-Versicherte angekündigt. Statt 866 Euro sollen – falls die Reform kommt – künftig 1000 Euro Geldbuße entrichtet werden müssen. Zudem sollen künftig Straßenkameras automatisch feststellen, ob ein Auto versichert ist oder nicht – beispielsweise die Kameras in verkehrsberuhigten Zonen und ebenso Tutorsysteme, wie es sie auf Autobahnen gibt.