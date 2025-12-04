Neben Nicole Uibo gehören dem neuen Vorstand Birgit Kaschta als stellvertretende Präsidentin (Rheuma-Liga), Irene Anesi (Mukoviszidose Hilfe), Silke Dantone (Kinderherz), Philipp Achammer und Verena Dalsasso an. Gedankt wurde für die Mitarbeit in den vergangenen drei Jahren Barbara Giacomozzi Anrather und Thomas Emanuel Meraner. <BR \/><BR \/>Der Verein wurde 2022 von Nicole Uibo und Philipp Achammer aus der Taufe gehoben, neben Einzelmitgliedern gehören dem Verein laut Statut die im Vorstand vertretenen Kinderhilfsorganisationen an. „Wir durften in den vergangenen drei Jahren sehr viele Südtiroler Familien unterstützen. Familien, die aufgrund von längeren Behandlungsaufenthalten mit ihren Kindern außerhalb von Südtirol oft an finanzielle Grenzen gestoßen sind. In diesen schwierigen Momenten ist Nähe hilft heilen da, schnell und unkompliziert, mit Tagessätzen für Unterkunft und Verpflegung der Familie, aber auch mit Kostenbeiträgen für Therapien“, so die bestätigte Präsidentin Nicole Uibo. <h3>\r\nAufruf, Hilfe anzunehmen<\/h3>Hervorgehoben wurden im Rahmen der Vollversammlung zwei ganz besondere Initiativen des Vereins: Jahr für Jahr versucht Nähe hilft heilen um die Weihnachtszeit mit einem Charity-Song - mit der Beteiligung von zahlreichen Südtiroler Musikerinnen und Musikern - für den Vereinszweck Spenden zu sammeln. Und gemeinsam mit den Familienhotels Südtirol wurden über 30 Erholungsurlaube an Familien, welche ein besonders herausforderndes Jahr hinter sich haben, verschenkt. <BR \/><BR \/>„Diese Initiativen machen ganz besonders Freude“, so der Vorstand. Verstärken will man in den kommenden Jahren weiter die Information über die Möglichkeiten des Vereins. „Viele Familien, welche um Unterstützung ersuchen könnten, wissen entweder nicht ausreichend Bescheid oder empfinden eine gewisse Scham, finanzielle Beiträge in Anspruch zu nehmen. Wir rufen dazu auf, Hilfe in schwierigen Situationen auch anzunehmen“, so der neugewählte Vorstand.