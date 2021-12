Niederdorf: 2 Kellner ohne Green Pass erwischt

In Zusammenarbeit mit den Arbeitsinspektoren führen die Carabinieri fast täglich Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen durch.Am Dienstag trafen die Ermittler dabei in einem Hotel im Ortskern von Niederdorf 2 Kellner an, die keinen gültigen Green Pass dabei hatten. Gegen die beiden ortsansässigen jungen Männer wurde eine Strafe in der Höhe von 400 bis 1000 Euro verhängt. Ebenso gegen ihre Vorgesetzte, weil sie den Green Pass ihrer Angestellten nicht kontrolliert hatte.Die selbe Strafe wurde auch einem Gast in der Hotelbar erteilt, weil er diese ohne gültigen Green Pass betreten hatte.

