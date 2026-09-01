Der Unfall ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 13.30 Uhr auf Höhe von Kilometer 55,7 der Pustertaler Staatsstraße bei Niederdorf. Nach ersten Informationen war ein Pkw mit vier italienischen Urlaubern – Mutter, Vater, einem 16-jährigen Buben und einem 14-jährigen Mädchen – auf der Umfahrungsstraße in Richtung Innichen unterwegs.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354377_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Auto auf die andere Straßenseite und kollidierte dort mit einem Reisebus.<BR \/><BR \/>Bei dem Zusammenstoß wurde das 14-jährige Mädchen lebensgefährlich verletzt. Es wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Bozen geflogen. Der Vater erlitt mittelschwere Verletzungen. Auch weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.<h3>\r\nWeitere Autos konnten nicht ausweichen<\/h3>In den Unfall waren neben dem Reisebus und dem Familienauto auch zwei weitere Pkw verwickelt. Deren Insassen konnten dem Unfall beziehungsweise den herumfliegenden Fahrzeugteilen nicht mehr ausweichen. Insgesamt wurden nach Angaben der Einsatzkräfte 14 Personen verletzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354380_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nGroßaufgebot an Einsatzkräften<\/h3>Am Unfallort standen zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz. Neben dem Weißen Kreuz und einem Notarzt-Einsatzfahrzeug wurden auch die Feuerwehr und die Carabinieri alarmiert. Zudem wurde der Notarzthubschrauber angefordert.<BR \/><BR \/>Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Versorgung in die Krankenhäuser nach Innichen, Bruneck und Bozen gebracht.<BR \/><BR \/>Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Carabinieri klären, warum der Pkw der italienischen Familie auf die Gegenfahrbahn geriet und es dort zum Zusammenstoß mit dem Reisebus kam.