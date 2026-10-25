Am Freitagabend beobachteten die Carabinieri im Bereich des Bahnhofs von Niederdorf eine mutmaßliche Drogenübergabe. In einem Auto saßen ein junger Mann und eine junge Frau aus einer anderen Provinz. <BR \/><BR \/>Als ein dritter Mann zustieg und ein Päckchen mit rund 13 Gramm Haschisch entgegennahm, griffen die Beamten ein und stellten die Substanz sicher. Die beiden Insassen wurden wegen des Verdachts des Drogenhandels angezeigt, während der mutmaßliche Käufer wegen des Erwerbs von Betäubungsmitteln zum Eigenkonsum gemeldet wurde.