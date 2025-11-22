Am Freitagvormittag haben die Ordnungshüter in Niederdorf in der Wohnung einer 56-jährigen Italienerin eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Der Einsatz erfolgte nach über Wochen andauernden Ermittlungen, an denen auch die Drogenspürhundeeinheit der Finanzpolizei beteiligt war. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte beschlagnahmten insgesamt über 1,5 Kilogramm Haschisch, die in zwei unterschiedlichen Gefriergeräten gefunden wurden – eines davon befand sich in der Garage der Frau, das andere in der Küche. Die Drogen waren großteils bereits in 144 Päckchen zu jeweils etwa 10 Gramm aufgeteilt und verkaufsfertig verpackt.<BR \/><BR \/>Die Frau wurde wegen Drogenhandels festgenommen und auf Anordnung der Justizbehörde unter Hausarrest in ihrer Wohnung gestellt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241265_image" \/><\/div>