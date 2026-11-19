Um 14.47 Uhr schlug die Landesnotrufzentrale Alarm: Auf dem Kleinsinnerhof in Niederdorf – einem Hof, auf dem es bereits vor einigen Jahren einmal gebrannt hatte – war ein Feuer ausgebrochen.<BR \/><BR \/>Wie Abschnittsinspektor Hannes Lanz bestätigt, steht ein Geräteschuppen in Vollbrand. In dem Gebäude ist unter anderem auch der Hühnerstall des Hofes untergebracht.<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Niederdorf, Toblach, Prags, Innichen und Aufkirchen sind derzeit vor Ort im Einsatz. Während ein Teil der Mannschaften die Löscharbeiten am brennenden Schuppen vorantreibt, konzentrieren sich weitere Kräfte darauf, das nahegelegene Wohnhaus sowie das Futterhaus abzuschirmen, um eine Ausbreitung des Feuers auf die restlichen Hofgebäude zu verhindern.