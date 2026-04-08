Unverzüglich eilten ein Großaufgebot von Feuerwehren von Niederdorf und den umliegenden Ortschaften zum Einsatzort. <BR \/><BR \/>Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Flammen jedoch bereits stark ausgebreitet. Insgesamt mussten 13 Personen evakuiert werden. Nach ersten Informationen wurde jedoch niemand verletzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298376_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Insgesamt wurden sieben von neun Wohnungen stark beschädigt“, erklärt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Werner Plack, gegenüber STOL. „Wir mussten Teile des Daches abtragen und sind derzeit noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle“, so Plack weiter.<BR \/><BR \/>Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.<BR \/><BR \/>Im Einsatz stehen die Feuerwehren von Niederdorf, Innichen, Prags, Wahlen, Oberolang, Toblach, Aufkirchen, Welsberg, sowie die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes von Innichen und Bruneck.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>